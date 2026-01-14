Стартовала регистрация на обучение родному языку для азербайджанских детей за рубежом

В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1% Энергетика

В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей Внутренняя политика

Пашинян заявил, что участие Армении в ЕАЭС пока совместимо евроинтеграцией В регионе

Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений В регионе

СМИ: Израиль и арабские страны просят США пока не атаковать Иран В регионе

Уиткофф и Кушнер в течение января планируют совершить визит в Москву В регионе

Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса В регионе

Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном В регионе