Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стартовала регистрация на обучение родному языку для азербайджанских детей за рубежом

    Наука и образование
    • 14 января, 2026
    • 12:37
    Стартовала регистрация на обучение родному языку для азербайджанских детей за рубежом

    Ассоциация молодых учителей Азербайджана объявила о начале регистрации на второе полугодие 2025/2026 учебного года в рамках проекта "Родной язык - Азербайджанская школа", реализуемого для азербайджанских детей, проживающих за рубежом.

    Как сообщает Report, прием заявок продлится до 28 января.

    Регистрация доступна по ссылке: https://anadili.agma.az/

    Занятия во втором полугодии планируется начать с 1 февраля.

    Отметим, что проект представляет собой социально-образовательную инициативу, направленную на дистанционное изучение азербайджанского языка, сохранение родного языка и укрепление связи азербайджанцев, проживающих за пределами страны, с национально-культурными ценностями. Участникам, успешно завершившим программу, выдается сертификат соответствующего уровня владения азербайджанским языком.

    Ассоциация молодых учителей обучение азербайджанский язык дистанционное обучение диаспора
    Видео
    Xaricdə yaşayan azərbayanlılar üçün II yarımil üzrə Ana dili dərslərinə başlanılır

    Последние новости

    13:16

    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    Энергетика
    13:15

    В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей

    Внутренняя политика
    13:13

    Пашинян заявил, что участие Армении в ЕАЭС пока совместимо евроинтеграцией

    В регионе
    13:07

    Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений

    В регионе
    13:05

    СМИ: Израиль и арабские страны просят США пока не атаковать Иран

    В регионе
    12:58

    Уиткофф и Кушнер в течение января планируют совершить визит в Москву

    В регионе
    12:55

    Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса

    В регионе
    12:52

    Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном

    В регионе
    12:48

    Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    Лента новостей