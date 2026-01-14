Стартовала регистрация на обучение родному языку для азербайджанских детей за рубежом
- 14 января, 2026
- 12:37
Ассоциация молодых учителей Азербайджана объявила о начале регистрации на второе полугодие 2025/2026 учебного года в рамках проекта "Родной язык - Азербайджанская школа", реализуемого для азербайджанских детей, проживающих за рубежом.
Как сообщает Report, прием заявок продлится до 28 января.
Регистрация доступна по ссылке: https://anadili.agma.az/
Занятия во втором полугодии планируется начать с 1 февраля.
Отметим, что проект представляет собой социально-образовательную инициативу, направленную на дистанционное изучение азербайджанского языка, сохранение родного языка и укрепление связи азербайджанцев, проживающих за пределами страны, с национально-культурными ценностями. Участникам, успешно завершившим программу, выдается сертификат соответствующего уровня владения азербайджанским языком.