Президент наградил сотрудников БГУ - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане присвоены следующим сотрудникам Бакинского государственного университета:

"Заслуженный деятель науки"

Алиеву Фикрету Ахмедали оглу

Азизову Абдулсаиду Абдулхамид оглу

Гурбанову Эльшаду Меджнун оглу

Салимову Арифу Агаджан оглу

Шамсизаде Низамеддину Шамсаддин оглу

Ягубову Мамеду Хагверди оглу

"Заслуженный учитель"

Аббасовой Ипек Солтан гызы

Абдуллаеву Имрану Мамедали оглу

Абдуллаеву Ризвану Ахмед оглу

Агакишиеву Алигейдару Юнис оглу

Аллахвердиевой Сафуре Байрам гызы

Байрамову Рафаэлю Вели оглу

Бадалбейли Ульфет Исмаил гызы

Джафарову Ясину Иса оглу

Джалилову Абуталыбу Гумбат оглу

Фигаровой Софье Рустам гызы

Гусейнову Идаяту Мамед оглу

Годжаманову Мегседу Гусейн оглу

Гулиеву Гамлету Фарман оглу

Махмудзаде Рамину Алиназим оглу

Мамедову Керему Хатам оглу

Мамедову Князю Шираслан оглу

Мамедову Нуру Зейналабдин оглу

Мамедовой Афет Огтай гызы

Оруджеву Эльшару Гурбан оглу

Оруджеву Хамзаге Давуд оглу

Рзаеву Этибару Абасали оглу

Велиеву Исламу Дини оглу

Юсубову Шакиру Шихи оглу.

По случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане награждены "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" следующие сотрудники Бакинского государственного университета:

Бабазаде Васифа Мамед Ага оглу

Алиеву Ираду Нуреддин гызы

Ибрагимову Сару Хокмулла гызы

Искендерова Анара Джамал оглу

Гурбанова Асадуллу Джуджу оглу

Меликову Масуму Фазиль гызы.

По случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане награждены следующие сотрудники Бакинского государственного университета:

орденом "Шараф"

Халафова Абузара Алы оглу

орденом "Шохрат"

Бабаханова Нерона Аслан оглу

Алиева Бахтияра Хамза оглу

Али-Заде Хикмета Абдул оглу

Гасанова Ральфрида Ахадовича

Ибрагимова Вагифа Рза оглу

Исмаилзаде Гудрета Сейфулла оглу

Кязымзаде Айдына Гасан оглу

Мехдиева Мухаммеда Фарман оглу

Мамедова Джахангира Абдулали оглу

Мансимова Кямиля Байрамали оглу

Пашаеву Наргиз Ариф гызы

орденом "Эмек" 2-й степени

Магеррамова Абеля Мамедали оглу

Мамедова Юсифа Абульфат оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Абасова Абдуллу Аскер оглу

Абдинова Ахмеда Шахвелед оглу

Бабаева Меджнуна Шихбаба оглу

Ахмедли Насира Аббас оглу

Ахмедова Эльдара Иса оглу

Ахмедова Али Мустафа оглу

Алиева Алекбера Али Ага оглу

Ализаде Ялчина Мустафа оглу

Азизова Эльхана Закария оглу

Хасаева Адыля Имран оглу

Исаева Сократа Аббасали оглу

Искендерова Низамеддина Ширин оглу

Годжаева Нифталы Мехралы оглу

Мехтиеву Галину Юрьевну

Мамедова Мусу Насиб оглу

Мамедову Эсметханым Бейахмед гызы

Масимова Эльдара Али оглу

Мирзоева Сабира Султанага оглу

Мухтарову Эсмед Имаммамед гызы

Муталлимова Тахсина Муталлим оглу

Пашаеву Адибу Мир Джалал гызы

Вахидова Фазиля Гулам Мирза оглу

Велиева Гамида Алы оглу

Зейналова Ибрагима Худаверди оглу

медалью "Терегги"

Аббасова Вахида Гаджибек оглу

Аббасову Фирузу Мамед гызы

Агаева Исфендияра Бахлул оглу

Агаева Шахина Сабир оглу

Аслана Князя Ильяс оглу

Джавадова Ровшана Али оглу

Джафарова Микаила Мухаммед оглу

Алиеву Ифрат Селим гызы

Алиеву Кямилю Рамиз гызы

Гаджиеву Севиндж Рафиг гызы

Гусейнову Ираду Мехтигулу гызы

Хандан Айдан Рафиг Зека гызы

Ибрагимбекову Рену Фуад гызы

Исмаилова Халила Исмаил оглу

Исмаилову Симу Паша гызы

Гасымова Вагифа Али Мухтар оглу

Гасымову Аиду Шахлар гызы

Гулиеву Лалу Гусейн гызы

Гурбанова Азада Иса оглу

Лебедеву Нелли Николаевну

Мехтиеву Нисбет Джанмамед гызы

Мамедова Алхана Байрам оглу

Мамедова Эльчина Али оглу

Мамедова Гусейна Микаил оглу

Мамедова Керема Джахангир оглу

Мамедова Рустама Фахраддин оглу

Мамедову Махлугу Ариф гызы

Мамедову Севиндж Ибрагимхалил гызы

Мириеву Нуриду Тельман гызы

Мирзоева Амирхана Низам оглу

Мирзоева Фархада Алиф оглу

Мурадова Мустафу Байрам оглу

Рамазанова Мухаммедали Ахмед оглу

Султанлы Нармин Али гызы

Шамилова Назима Тельман оглу

Юсифова Мамеда Рашид оглу.