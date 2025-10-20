Состоялось 5-е заседание Попечительского совета Турецко-Азербайджанского университета

В Турецко-Азербайджанском университете (TAU) состоялось 5-е заседание Попечительского совета.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

В заседании приняли участие председатель Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар, находящийся с визитом в Азербайджане, а также ректоры Университета Хаджеттепе, Стамбульского технического университета (İTÜ), Ближневосточного технического университета (ODTÜ) и Азербайджанского технического университета, участвующих в деятельности TAU.

В рамках заседания были обсуждены годовой отчет Турецко-Азербайджанского университета, а также перспективы его дальнейшего развития. Участники обменялись мнениями о совершенствовании деятельности университета и углублении двустороннего сотрудничества.