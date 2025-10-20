Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Состоялось 5-е заседание Попечительского совета Турецко-Азербайджанского университета

    Наука и образование
    • 20 октября, 2025
    • 21:40
    Состоялось 5-е заседание Попечительского совета Турецко-Азербайджанского университета

    В Турецко-Азербайджанском университете (TAU) состоялось 5-е заседание Попечительского совета.

    Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

    В заседании приняли участие председатель Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар, находящийся с визитом в Азербайджане, а также ректоры Университета Хаджеттепе, Стамбульского технического университета (İTÜ), Ближневосточного технического университета (ODTÜ) и Азербайджанского технического университета, участвующих в деятельности TAU.

    В рамках заседания были обсуждены годовой отчет Турецко-Азербайджанского университета, а также перспективы его дальнейшего развития. Участники обменялись мнениями о совершенствовании деятельности университета и углублении двустороннего сотрудничества.

    Турецко-Азербайджанский университет
    Фото
    Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

