​SOCAR проведет конкурс для студентов на получение специальной стипендии

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 1 мая проведет первый тур тестовых экзаменов для кандидатов стипендиальной программы SOCAR. Об этом сообщили Report в пресс-службе ГКПС.

С 26 апреля кандидаты получат возможность распечатки пропускного листа на сайте ГКПС. Кандидатам необходимо принести с собой на экзамен пропускной лист и оригинал удостоверения личности. В случае отсутствия одного из них они не будут допущены на экзамен. Запрещается приносить с собой мобильный телефон, конспекты или другие вспомогательные средства.

Напомним, что регистрация кандидатов в количестве 1 570 человек проводилась компанией SOCAR. Набравшие высокие баллы кандидаты будут допущены к очередному этапу - собеседование. Собеседование проведет комиссия, состоящая из ответственных работников SOCAR.

Отметим, что данный проект SOCAR осуществляет с 2004/2005 учебного года в целях подготовки молодых, талантливых специалистов и их поощрения на пути приобретения знаний и практического опыта в области нефтегазовой промышленности.