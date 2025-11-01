Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и Карабахский университет подписали договор о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Документ подписан в городе Ханкенди с участием замминистра науки и образования Гасана Гасанли, вице-президента SOCAR Зибы Мустафаевой и ректора вуза Шахина Байрамова.

Договор направлен на укрепление связей между сферами образования и промышленности и призван способствовать развитию конкурентоспособного человеческого капитала.

В рамках сотрудничества предусмотрены программы стажировок и стипендий для студентов, поддержка научно-исследовательских и инновационных проектов со стороны "SOCAR Турция" и ООО "SOCAR Midstream Gas Operations", совместные учебные программы между Бакинской высшей школой нефти и Карабахским университетом, а также реализация ряда других мероприятий.