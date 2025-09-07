СМИ: Ученые обнаружили новый опасный вирус

У летучих лисиц, обитающих в Австралии, обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph.

"У летучих лисиц в Австралии обнаружен новый патоген, переносимый летучими мышами, получивший название вирус Солт-Галли", - говорится в материале.

Обнаруженный патоген является родственным по отношению к двум другим - Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует как "приоритетные патогены".

По данным издания, нет никаких признаков того, что новый вирус может заражать людей. Тем не менее, исследователи из Национального научного агентства Австралии не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли его распространения к вспышкам заболеваний.

"Мы обнаружили вирус Солт-Галли в образцах летучих мышей, датируемых 2011 годом. Это свидетельствует о том, что он циркулирует в природе уже более десятилетия. Поэтому мы не можем предсказать, приведет ли он к будущим вспышкам заболевания у людей или животных", - сказала эксперт австралийского Центра по готовности к болезням Дженнифер Барр.

При этом, отметила она, теперь у специалистов появилась возможность разработать диагностические тесты, которые могут помочь обнаружить вирус на ранних стадиях и предотвратить его распространение.