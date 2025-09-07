İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Alimlər yeni təhlükəli virus aşkarlayıblar

    Elm və təhsil
    • 07 sentyabr, 2025
    • 07:35
    Avstraliyada yaşayan uçan tülkülərdə yarasaların daşıdığı yeni patogen aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" qəzeti yazıb.

    "Avstraliyada uçan tülkülərdə yarasalar tərəfindən daşınan Solt-Qalli virusu adlı yeni patogen aşkar edilib", - məlumatda deyilir.

    Aşkarlanmış patogen Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) "prioritet patogenlər" kimi təsnif etdiyi Nipah və Hendra ilə əlaqəlidir.

    Nəşrin məlumatına görə, yeni virusun insanlara yoluxa biləcəyinə dair heç bir məlumat yoxdur. Bununla belə, Avstraliya Milli Elm Agentliyinin tədqiqatçıları vəziyyətin gələcəkdə necə inkişaf edəcəyini və onun yayılmasının xəstəliklərin yayılmasına səbəb olub-olmayacağını dəqiq deyə bilmirlər.

    "Biz yarasa nümunələrində 2011-ci ilə aid Solt Qalli virusunu aşkarladıq. Bu, onun on ildən artıqdır vəhşi təbiətdə sirkulyasiya etdiyini göstərir. Buna görə də onun gələcəkdə insanlarda və ya heyvanlarda epidemiyalara səbəb olub-olmayacağını proqnozlaşdıra bilmərik", - Avstraliyanın Xəstəliklərə Hazırlıq Mərkəzinin eksperti Cennifer Barr deyib.

    Bununla belə, o qeyd edib ki, hazırda mütəxəssislər virusu erkən mərhələdə aşkar etməyə və onun yayılmasının qarşısını almağa kömək edəcək diaqnostik testlər hazırlamaq imkanına malikdirlər.

    alim virus Avstraliya
