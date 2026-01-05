İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Napoli"nin hücumçusu karyerasını Portuqaliya klubunda davam etdirə bilər

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 16:53
    Napolinin hücumçusu karyerasını Portuqaliya klubunda davam etdirə bilər

    İtaliyanın "Napoli" klubunun hücumçusu Lorentso Lukka karyerasını Portuqaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" "A Bola"ya istinadən xəbər verir ki, "Benfika" futbolçunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb.

    İllik məvacibi 2 milyon avro olan futbolçu üçün "Napoli"nin icarə haqqı tələb etdiyi bildirilir. 2025-ci ildən Neapol təmsilçisinin formasını geyinən futbolçu İtaliyanın digər klubu "Udineze"dən məcburi satınalma şərti ilə icarəyə götürülüb.

    Qeyd edək ki, 25 yaşlı ön xətt oyunçusu cari mövsümdə meydana çıxdığı 20 matçda 2 qol vurub.

    "Napoli" klubu "Benfika" Lorentso Lukka

    Son xəbərlər

    17:25

    Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:23
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub

    Xarici siyasət
    17:23

    "Araz-Naxçıvan"ın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edib

    Futbol
    17:20

    Bakıda tədris mərkəzindən oğurluq olub

    Hadisə
    17:18

    Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Elm və təhsil
    17:15

    "Zirə" Rumıniya, Çexiya və Ukrayna klubları ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    17:11

    Premyer Liqa təmsilçisi Argentina millisinin futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    17:09

    ABŞ-də vitse-prezidentin evində baş vermiş hadisədən sonra bir nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:07
    Rəy

    İranda etiraz aksiyaları: hakimiyyət, yoxsa hökumət böhranı? - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti