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    Скончался заведующий кафедрой БГУ - ФОТО

    Покойный похоронен в Баку

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой теоретической механики и механики сплошной среды Бакинского государственного университета (БГУ), доктор физико-математических наук, профессор Рафаэль Аманзаде. Как сообщает Report, покойный похоронен в Баку.

    Отметим, что Р.Аманзаде родился 31 декабря 1934 года в Баку. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 октября 2009 года он был удостоен почетного звания "Заслуженный учитель". С 1982 года занимал должность заведующего одной из кафедр БГУ.

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