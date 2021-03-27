О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался преподаватель БГУ

Скончался преподаватель БГУ Умер заведующий лабораторией криминологии юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), преподаватель кафедры криминологии и криминалистики Нариман Иса оглы Гусейнов
Наука и образование
27 марта 2021 г. 23:31
Скончался преподаватель БГУ

Умер заведующий лабораторией криминологии юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), преподаватель кафедры криминологии и криминалистики Нариман Иса оглы Гусейнов.

Как передает Report, Н.Гусейнов окончил химический факультет Азербайджанского государственного университета и Свердловский юридический институт. С 1979 года занимал различные ответственные должности в криминалистическом и следственном управлениях Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Педагогическую деятельность начал в Бакинском государственном университете в 1982 году.

Аллах рехмет элесин!

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBDU-nun müəllimi vəfat edib

Новости партнеров

Самое важное

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi