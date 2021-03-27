Скончался преподаватель БГУ

Умер заведующий лабораторией криминологии юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), преподаватель кафедры криминологии и криминалистики Нариман Иса оглы Гусейнов

Умер заведующий лабораторией криминологии юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), преподаватель кафедры криминологии и криминалистики Нариман Иса оглы Гусейнов.

Как передает Report, Н.Гусейнов окончил химический факультет Азербайджанского государственного университета и Свердловский юридический институт. С 1979 года занимал различные ответственные должности в криминалистическом и следственном управлениях Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Педагогическую деятельность начал в Бакинском государственном университете в 1982 году.

Аллах рехмет элесин!