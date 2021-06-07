Скончался директор Института географии НАНА

Скончался видный ученый-географ, лауреат государственной премии, президент Географического общества Азербайджана, директор Института географии им. академика Г.А.Алиева Национальной академии наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов.

Скончался видный ученый-географ, лауреат государственной премии, президент Географического общества Азербайджана, директор Института географии им. академика Г.А.Алиева Национальной академии наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов.

Как передает Report, он скончался сегодня утром от сердечного приступа в возрасте 71 года.

Рамиз Махмуд оrлу Мамедов родился 4 февраля 1950 года в селе Гараджалар Гардабанского района Грузии в интеллигентной семье. В 1967 году окончил среднюю школу, в 1972 году поступил в Азербайджанский государственный университет (ныне БГУ) на факультет физики. К научной деятельности приступил в 1973 году в центре Проблем Каспийского моря Института географии Академии наук Азербайджанской ССР.

С 1980 до 2012 годы занимал различные должности, с 2012 года занимал должность директора Института географии им. академика Г.А.Алиева НАНА. В 2001 году стал членкором Академии по специальности "география", с 2014 года был действительным членом НАНА.