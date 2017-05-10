Скончался член-корреспондент НАНА

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Скончался видный ученый, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, имеющий серьезные заслуги в развитии химической науки Назил Джанибеков.

Как сообщает Report, Н. Джанибеков скончался в возрасте 75 лет.

Назил Джанибеков родился 21 сентября 1942 года в городе Баку. В 1965 году окончил химический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1972 году защитил докторскую диссертацию по химии, в 1987 году получил ученую степень доктора химических наук. В 1994 году он получил ученое звание профессора, в 2007 году избран членом-корреспондентом НАНА.

Н. Джанибеков был автором 224 научных трудов, в том числе 20 авторских свидетельств и патентов.

Под руководством ученого были подготовлены 1 доктор наук и 6 кандидатов наук.

Н. Джанибеков был членом редколлегии журналов "Процессы нефтехимии и нефтепереработки", "Проблемы химии", "Мир науки", действующих при Институте нефтехимических процессов. Он был награжден золотой медалью имени академика Ю. Мамедалиева, золотой медалью "Европейского дома печати".