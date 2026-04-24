Шихалиев: Баку принимает меры для улучшения позиций в Глобальном инновационном индексе

Азербайджану необходимо обеспечить сбалансированный подход к развитию инноваций и искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Вюсал Шихалиев на круглом столе на тему инноваций в Баку.

По его словам, результативность деятельности в сфере инноваций и искусственного интеллекта напрямую зависит от правильной координации и институционального подхода. "Мы на постоянной основе проводим мероприятия и обсуждения касательно позиций страны в Глобальном инновационном индексе. В Азербайджане в 2016 году была создана Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам, которую в настоящее время возглавляет вице-премьер Самир Шарифов. В рамках комиссии действуют 25 рабочих групп, изучающих имеющиеся возможности", - отметил он.

Шихалиев подчеркнул, что для достижения результативности инновационной деятельности необходим комплексный подход к вопросу. Он также добавил, что особое внимание должно быть уделено коммерциализации инновационных продуктов, что позволит повысить позиции страны в международных рейтингах.