Серджо Маттарелла: Итало-Азербайджанский Университет отражает дружбу между двумя странами
Наука и образование
- 01 октября, 2025
- 16:57
Городок, где расположен Итало-Азербайджанский Университет, произвел на меня большое впечатление, высоко оцениваю функциональность и красоту его здания.
Как сообщает Report, об этом президент Италии Серджо Маттарелла заявил на церемонии открытия первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского Университета в Баку.
"Я лично очень доволен этой инициативой. Италия гордится ее реализацией совместно с Азербайджаном. Этот университет не только объединяет широкие возможности, ресурсы, исследования и обучение, доцентов, обучающихся азербайджанских и итальянских студентов, но также отражает растущую по восходящей линии, интенсивную и широкую дружбу между Азербайджаном и Италией", - сказал он.
