    Наука и образование
    • 01 октября, 2025
    • 16:57
    Серджо Маттарелла: Итало-Азербайджанский Университет отражает дружбу между двумя странами

    Городок, где расположен Итало-Азербайджанский Университет, произвел на меня большое впечатление, высоко оцениваю функциональность и красоту его здания.

    Как сообщает Report, об этом президент Италии Серджо Маттарелла заявил на церемонии открытия первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского Университета в Баку.

    "Я лично очень доволен этой инициативой. Италия гордится ее реализацией совместно с Азербайджаном. Этот университет не только объединяет широкие возможности, ресурсы, исследования и обучение, доцентов, обучающихся азербайджанских и итальянских студентов, но также отражает растущую по восходящей линии, интенсивную и широкую дружбу между Азербайджаном и Италией", - сказал он.

    Sercio Mattarella: İtaliya-Azərbaycan Universiteti iki ölkə arasında intensiv və geniş dostluğu əks etdirir
    Sergio Mattarella: Italy-Azerbaijan University reflects friendship between the two countries

