Сегодня стартует процесс электронного перевода учащихся

Сегодня в 11:00 стартует процесс электронного перевода учащихся 2-11 классов на 2025-2026 учебный год.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Процесс будет вестись через электронную систему sy.edu.az.