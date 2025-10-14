Сегодня стартует процесс электронного перевода учащихся
Наука и образование
- 14 октября, 2025
- 10:56
Сегодня в 11:00 стартует процесс электронного перевода учащихся 2-11 классов на 2025-2026 учебный год.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Процесс будет вестись через электронную систему sy.edu.az.
