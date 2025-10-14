Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Сегодня стартует процесс электронного перевода учащихся

    Наука и образование
    • 14 октября, 2025
    • 10:56
    Сегодня в 11:00 стартует процесс электронного перевода учащихся 2-11 классов на 2025-2026 учебный год.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

    Процесс будет вестись через электронную систему sy.edu.az.

    школы электронный перевод учащиеся
    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

