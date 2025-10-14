İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

    Elm və təhsil
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:44
    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

    2025-2026-cı tədris ili üzrə 14 oktyabr saat 11:00-dan etibarən şagird yerdəyişməsinə başlanılır.

    Bu barədə "Report"a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən (MÜTDA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, proses sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, hazırda yerdəyişmə 2-11-ci siniflər üçün aktivləşdirilir, məktəbəhazırlıq qrupları və 1-ci siniflərin yerdəyişməsi prosesi isə 28 oktyabr saat 11:00-dan etibarən aktiv ediləcək.

    MÜTDA Şagirdlərin yerdəyişməsi Elektron

    Son xəbərlər

    10:49

    Məsim Məmmədov: "Laçının bərpasının I fazası başa çatıb"

    İnfrastruktur
    10:48

    Valter Bron: Hakimlərin təyin edilməsinə siyasi nəzarət olmamalıdır

    Xarici siyasət
    10:47

    ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

    Maliyyə
    10:46

    Bu il moped və motosiklet qəzalarında 10 nəfər ölüb

    Hadisə
    10:44

    Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

    Elm və təhsil
    10:43

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər il təhsilə 5 milyard manata yaxın vəsait ayrılır

    Elm və təhsil
    10:42
    Foto

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti