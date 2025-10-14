Bu gündən şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır
Elm və təhsil
- 14 oktyabr, 2025
- 10:44
2025-2026-cı tədris ili üzrə 14 oktyabr saat 11:00-dan etibarən şagird yerdəyişməsinə başlanılır.
Bu barədə "Report"a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən (MÜTDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, proses sy.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək.
Xatırladaq ki, hazırda yerdəyişmə 2-11-ci siniflər üçün aktivləşdirilir, məktəbəhazırlıq qrupları və 1-ci siniflərin yerdəyişməsi prosesi isə 28 oktyabr saat 11:00-dan etibarən aktiv ediləcək.
