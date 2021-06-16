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Сегодня около 24 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах

Сегодня около 24 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах Государственный экзаменационный центр 16 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования в Ясамальском, Хазарском, Хатаинском районах г.Баку, а также в Гёйгёльском, Товузском, Гедабекском, Огузском, Масаллинском, Бейлага
Наука и образование
16 июня 2021 г. 06:31
Сегодня около 24 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах

Государственный экзаменационный центр 16 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования в Ясамальском, Хазарском, Хатаинском районах г.Баку, а также в Гёйгёльском, Товузском, Гедабекском, Огузском, Масаллинском, Бейлаганском, Гёйчайском, Хачмазском районах республики.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

В сегодняшних экзаменах примут участие 23 920 учеников.

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