МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня учителя

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило учителей с их профессиональным праздником.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешполитического ведомства в соцсети X.
"5 октября, в Международный день учителя, искренне поздравляем наших трудолюбивых и самоотверженных педагогов, которые играют ключевую роль в образовании, развитии и достижениях каждого члена общества, воспитании созидателей нашего светлого будущего. Желаем вам дальнейших успехов в этой благородной и ответственной миссии. С Международным Днем учителя!", - говорится в публикации.
Отметим, что День учителя - 5 октября отмечается в Азербайджане с 1993 года.
5 oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər Günündə cəmiyyətimizin hər bir fərdinin təhsil, inkişaf və nailiyyətlərində mühüm rol oynayaraq, işıqlı gələcəyimizin qurucularının yetişdirilməsinə töhfə verən zəhmətkeş, fədakar müəllimlərimizi ürəkdən təbrik edir, onlara bu şərəfli və… pic.twitter.com/Xwp6FlYRu8