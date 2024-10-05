МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня учителя

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило учителей с их профессиональным праздником.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило учителей с их профессиональным праздником.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешполитического ведомства в соцсети X.

"5 октября, в Международный день учителя, искренне поздравляем наших трудолюбивых и самоотверженных педагогов, которые играют ключевую роль в образовании, развитии и достижениях каждого члена общества, воспитании созидателей нашего светлого будущего. Желаем вам дальнейших успехов в этой благородной и ответственной миссии. С Международным Днем учителя!", - говорится в публикации.

Отметим, что День учителя - 5 октября отмечается в Азербайджане с 1993 года.