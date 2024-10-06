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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на признание квалификации лиц, обучавшихся за рубежом

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на признание квалификации лиц, обучавшихся за рубежом В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана будет проведен очередной экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.
Наука и образование
6 октября 2024 г. 08:00
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на признание квалификации лиц, обучавшихся за рубежом

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана будет проведен очередной экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен начнется в 13:00.

Участники, прибывшие позже 12:45, к экзамену не допускаются. Кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

Заявители могли ознакомиться с программой по своей специальности на сайте ГЭЦ.

На основе представленной программы предусматривается не только проверка специальных знаний заявителей, но и определение их общих профессиональных знаний, а также оценка поведенческих компетенций посредством тестовых заданий на логическое мышление и ситуативное суждение.

На экзамене участникам предлагается 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл, неправильные или неотвеченные задания - в ноль баллов. Для успешной сдачи экзамена заявителю необходимо набрать не менее 15 баллов. Кандидаты имеют возможность ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени. Результаты также размещаются на сайте ГЭЦ на следующий день.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə ali təhsil almış şəxslər peşə tanınması imtahanı verəcəklər

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