ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен на признание квалификации лиц, обучавшихся за рубежом

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана будет проведен очередной экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

В корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана будет проведен очередной экзамен на признание квалификации лиц, получивших высшее образование в зарубежных странах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен начнется в 13:00.

Участники, прибывшие позже 12:45, к экзамену не допускаются. Кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

Заявители могли ознакомиться с программой по своей специальности на сайте ГЭЦ.

На основе представленной программы предусматривается не только проверка специальных знаний заявителей, но и определение их общих профессиональных знаний, а также оценка поведенческих компетенций посредством тестовых заданий на логическое мышление и ситуативное суждение.

На экзамене участникам предлагается 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл, неправильные или неотвеченные задания - в ноль баллов. Для успешной сдачи экзамена заявителю необходимо набрать не менее 15 баллов. Кандидаты имеют возможность ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени. Результаты также размещаются на сайте ГЭЦ на следующий день.