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Скончался известный азербайджанский ученый

Скончался известный азербайджанский ученый Скончался доктор философии по физике, заведующий отделом патентного дела и фонда научно-технической литературы Гасан Аскеров.
Наука и образование
4 октября 2024 г. 18:30
Скончался известный азербайджанский ученый

Скончался доктор философии по физике, заведующий отделом патентного дела и фонда научно-технической литературы Гасан Аскеров.

Как сообщает Report, он ушел из жизни вчера в возрасте 75 лет.

Г.Аскеров родился 9 декабря 1949 года в городе Баку. В 1972 году окончил факультет химической технологии Азербайджанского института нефти и химии. С 1972 года начал работать в Национальной академии наук Азербайджана. При его участии и под его руководством в институте в короткие сроки была создана патентная служба.

Своей научной деятельностью Г.Аскеров внес значимый вклад в развитие азербайджанской науки.

Его научные исследования и труды получили высокую оценку не только среди азербайджанской научной общественности, но и в международном масштабе. Исследования и инновационные подходы Г.Аскерова в области патентного дела оказали большое влияние на обогащение научно-технического наследия Азербайджана, а также на укрепление международных позиций страны в этой области.

Успехи ученого в научной деятельности и воспитанные им молодые ученые оказали неоценимую поддержку развитию науки в Азербайджане.

В 2011 году Гасан Аскеров по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева был удостоен медали "Терегги".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tanınmış alim vəfat edib

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