Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане сделало публикацию по случаю Дня учителя

Учителя формируют наше будущее: они обучают, поощряют и вдохновляют.

Как сообщает Report, об этом представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане написало на своей странице в соцсети Х.

"Мы поздравляем всех учителей Азербайджана с их профессиональным праздником и желаем им успехов на этом важном и требующем самоотдачи пути", - говорится в публикации.

Отметим, что День учителя - 5 октября в Азербайджане отмечается с 1993 года.