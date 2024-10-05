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Сегодня отмечается Всемирный день учителя

Сегодня отмечается Всемирный день учителя
Наука и образование
5 октября 2024 г. 00:02
Сегодня отмечается Всемирный день учителя

Сегодня в Азербайджане отмечают День учителя.

Report напоминает, что этот профессиональный праздник был учрежден в стране в 1993 году.

5 октября 1966 года на специальной конференции, организованной ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия профессиональной деятельности педагогов.

В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила эту дату Всемирным днем учителя, который стал частью системы международных и всемирных дней ООН.

Сегодня День учителя празднуется более чем в 100 странах мира. Цель этого праздника - привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür

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