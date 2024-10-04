В Нахчыване уволен учитель, нарушивший правила поведения, директору объявлен выговор

В Нахчыване учитель, нарушивший трудовую дисциплину и "Правила этического поведения педагогов", был уволен, а директору школы, где он работал, объявлен выговор.

В Нахчыване уволен учитель, нарушивший трудовую дисциплину и "Правила этического поведения педагогов", директору школы, в которой он работал, объявлен выговор.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики (НАР), Министерство провело расследование в связи с распространенной в социальных сетях информацией о нарушении трудовой дисциплины и правил этического поведения в средней школе №1 города Нахчыван.

В результате расследования установлено, что учитель физкультуры Сария Нураддин гызы Ганбарова была назначена классным руководителем и имела недельную учебную нагрузку в 26 часов. В течение сентября 2024 года она систематически нарушала трудовую дисциплину, не выходила на работу без уважительной причины и не проводила уроки после начала учебного года.

Кроме того, С.Ганбарова грубо нарушила "Правила этического поведения педагогов", распространяя неприемлемую информацию в различных социальных сетях и на сайтах, а также создавая инциденты в образовательном учреждении.

В связи с нарушением трудового законодательства и "Правил этического поведения педагогов", педагогический коллектив и Школьный комитет профсоюза приняли решение о расторжении трудового договора с С.Ганбаровой.

В дополнение, за недостаточную организацию контроля за педагогической средой в школе, директору образовательного учреждения объявлен выговор, а заместителю директора по учебно-воспитательной работе - письменное предупреждение.