Свыше 2,2 тыс. человек сдадут сегодня в Азербайджане экзамены на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 6 октября проведет экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группам BA и BB типа B (административные исполнительные должности).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 6 октября проведет экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группам BA и BB типа B (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен будет проводиться на бумажных носителях в восьми зданиях в Баку и Нахчыване.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 2 242 кандидата, из них 472 по группе BA и 1770 по группе BB.

Экзамен начинается во всех зданиях в 11:00 и длится 3 часа. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

Запрещается приносить в здание экзамена мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства. ГЭЦ просит участников не приносить дополнительные предметы в здание экзамена.

Кандидаты должны принести на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".