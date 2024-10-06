ГЭЦ Азербайджана проведет для водителей такси очередной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 6 октября проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку. В этот день также будут организованы экзамены для оценки уровня подготовки ответственных лиц операторов ме

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 6 октября проведет очередной экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку. В этот день также будут организованы экзамены для оценки уровня подготовки ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом и водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Как передает Report со ссылкой на Центр, для участия в экзаменах зарегистрировалось в общей сложности 2 002 человека.

Экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку, помимо корпуса электронных экзаменов ГЭЦ (город Баку, Бинагадинский район, ул. С.С.Ахундова, 50) будет проводиться и в Гянджинском региональном отделении ГЭЦ, а экзамены для оценки результатов специальной подготовки ответственных лиц операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом и водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, будут проводиться в упомянутом здании в Баку.

Участники экзамена смогут ознакомиться с результатами по завершении экзамена, результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе "Лист пропуска на экзамен" и оригинал удостоверения личности. При отсутствии одного из указанных документов или при несоответствии между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

На экзамене, который продлится один час, водителям такси будет предложено 20 тестовых заданий, охватывающих программу специальной подготовки, этическое поведение и нормативно-правовые акты, регулирующие пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а ответственным лицам операторов международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом и водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки, будет предложено 25 тестовых заданий на профессиональную компетентность. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат.

Водители такси, набравшие десять и более баллов, ответственные лица операторов международных пассажирских и грузовых перевозок и водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, набравшие 15 и более баллов, получат соответствующие сертификаты.