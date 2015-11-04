Сдан в эксплуатацию детский сад, построенный в Загатале по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Загаталу принял участие в открытии яслей-детского сада "Гызылгюль", построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия здания детского сада.

Здание общей площадью 1280 квадратных метров рассчитано на 100 детей. В фойе двухэтажного здания демонстрируются фотоснимки, отражающие внимание и заботу великого лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой о детях. В яслях-детском саду будут функционировать 5 групп. Здесь созданы все условия для обучения и воспитания детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В здании имеются комната для воспитателей, медицинский и компьютерный кабинеты, приемная, спальни, спортивный, игровой и музыкальный залы.

В ясли-детском саду будут работать 28 педагогических работников. При создании групп за основу были взяты современные правила обучения и воспитания. В яслях-детском саду имеются широкие возможности для отдыха и развлечения детей. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием. В центре внимания будут находиться интеллектуальное, физическое и умственное развитие малышей с ранних лет, выявление их талантов и способностей, охрана здоровья, привитие навыков общения.

Здание оснащено системой кондиционирования, имеются прачечная, трансформаторная подстанция. На территории заложена широкая озеленительная полоса.