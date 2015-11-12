Саялы Садыгова: Запреты на имена в Азербайджане не распространяются на проживающие здесь национальные меньшинства

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Изменения в связи с именами новорожденных в Азербайджане и запреты в связи с этим распространяются только на лица азербайджанской национальности. Эти запреты не относятся к лицам другой национальной принадлежности, принявшим азербайджанское гражданство".

Об этом в заявлении Report сообщила заместитель председателя терминологической комиссии при Кабинете министров, доктор филологических наук, профессор Саялы Садыгова.

Она отметила, что примерно 10% населения Азербайджана составляют национальные меньшинства, малочисленные народы и этнические группы: "У каждого народа есть своя система имен. Мы не можем вмешиваться в систему имен проживающих в Азербайджане евреев, талышов, курдов, аваров, татов, сахуров, лезгинов, удинов, русских и других народов. Несмотря на то, что они являются гражданами Азербайджана, они могут давать имена детям согласно своим традициям".

Профессор подчеркнула, что имя показывает национальную принадлежность: "Назвать азербайджанских детей именами "Галилей", "Шекспир" - это противоречие национальным ценностям".