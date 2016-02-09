​Самый молодой ученый в Азербайджане назначен руководителем Исследовательского центра БВШН

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Выпускник Имперского колледжа Лондона Сенан Эминов назначен руководителем Учебного и исследовательского центра инженерии по возобновляемым источникам энергии, созданного с целью обеспечения подготовки специалистов по современным специальностям и проведения научных исследований по актуальным темам, в структуре Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Окончив недавно докторантуру в Имперском колледже Лондона, Великобритании, он защитил докторскую диссертацию в области инженерии по возобновляемым источникам энергии и окружающей среде, получив ученую степень PhD.

Сенан Эминов родился в 1987 году в районе Барда. После окончания средней школы №3 города Барда он продолжил свое обучение в Мингячевирском частном турецком лицее. Еще со школьных лет возникший у него интерес к химии побудил его к глубокому познанию тайн этой науки. Эта заинтересованность также стимулировала его к достижению успехов на международных олимпиадах. В школьные годы Сенан Эминов был удостоен трех золотых медалей на Республиканской предметной олимпиаде по химии. В 2013 году он завоевал бронзовую медаль на 35-ой Международной химической олимпиаде, проведенной в Греции, а в 2004 году завоевал золотую медаль на 36-ой Международной химической олимпиаде, проведенной в Германии. В 2005 году, вновь достойно представив Азербайджан на 37-ой Международной химической олимпиаде, проведенной в Тайване, он стал обладателем еще одной золотой медали. В первый раз за всю историю международных предметных олимпиад по химии, Сенан Эминов на проведенной в Тайване Международной химической олимпиаде был назван абсолютным лидером и удостоен особой награды за получение максимального балла в теоретическом туре экзамена (228 баллов из 229 баллов).

После продолжительных успехов на олимпиадах Сенан Эминов поступил в Турецкий Технический университет Орта Догу и по окончании первого курса продолжил свое обучение в Бременском университете Германии. В период обучения в Германии его первая научная работа была на тему "Экстракция галлотанинов из зеленого чая".

Затем в 2010-2011 годах он по стипендиальной программе SOCAR получил магистерское образование в Имперском Колледже Лондона Великобритании.

После завершения образования на уровне магистратуры, Сенан Эминов по Государственной программе обучения азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, поступил в докторантуру Имперского Колледжа Лондона на 2011-2015 годы. Он провел там научные исследования в области возобновляемых источников энергии в лаборатории "Энергия для будущего" (Energy Future’s Lab) и лаборатории Органической химии и экологии, руководимого профессором Томом Велтоном. Предметом его научного исследования стали процессы распада биомассы с использованием ионных жидкостей и преобразования в химические вещества платформы, являющейся источником альтернативной энергии. В этой научно-исследовательской работе отражены вопросы получения и применения биоэнергии нового поколения. Преобразование биомассы в биотопливо считается самым идеальным вариантом замены невозобновляемой нефти, запасы которой в настоящее время находятся под угрозой исчерпания. Его научные статьи в этой области были представлены в одном из самых влиятельных журналов мира "ACS (American Chemical Society) Sustainable Chemistry and Engineering". А одна из его научных статей была опубликована в 2014 году и редакторы назвали эту статью самой лучшей, представив ее в рубрике "Выбор редакторов" (Editors’ Choice Article). Более того, данная научная работа нашла свое отражение на главной обложке журнала. Сенан Эминов, принимая участие во многих международных научных конференциях и симпозиумах, выступал в качестве основного докладчика. Кроме того, его доклады и тезисы были включены в сборники научных статей, которые были представлены на международных конференциях.

Приглашенному ректором Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмаром Гасымовым и назначенному на должность старшего преподавателя Кафедры Химической инженерии Высшей Школы Сенану Эминову, также поручено руководить новосозданным Учебным и исследовательским центром инженерии по возобновляемым источникам энергии.