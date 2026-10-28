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    ASA: Страховщики направляют лишь 2-3% инвестпортфеля на рискованные инструменты

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 14:46
    ASA: Страховщики направляют лишь 2-3% инвестпортфеля на рискованные инструменты

    Страховые компании Азербайджана имеют возможность направлять на высокорисковые финансовые инструменты лишь 2-3% от общего объема своих инвестиционных портфелей.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Абас Мискярли на 12-й конференции по инвестициям в микрофинансирование и устойчивому развитию.

    Он отметил, что страховые компании анализируют каждый риск более детально, чем другие инвесторы:

    "Они не готовы принимать на себя повышенный уровень риска".

    Мисгярли подчеркнул, что даже при наличии залога существуют облигации, обеспеченные ипотечным кредитом:

    "Доход от этого кредитного портфеля служит финансовым источником как для купонных выплат, так и для погашения основного долга. Считаю, что в целом инвестиционные инструменты в страховом секторе достаточно консервативны в глобальном масштабе".

    Страховые компании Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) Страховой сектор
    ASA rəsmisi: "Sığorta şirkətləri investisiya portfellərinin yalnız 2-3%-ni riskli alətlərə ayıra bilər"
    Abas Miskarli: Azerbaijani insurers may allocate just 2–3% of portfolios to risky assets
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