ASA: Страховщики направляют лишь 2-3% инвестпортфеля на рискованные инструменты

Страховые компании Азербайджана имеют возможность направлять на высокорисковые финансовые инструменты лишь 2-3% от общего объема своих инвестиционных портфелей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Абас Мискярли на 12-й конференции по инвестициям в микрофинансирование и устойчивому развитию.

Он отметил, что страховые компании анализируют каждый риск более детально, чем другие инвесторы:

"Они не готовы принимать на себя повышенный уровень риска".

Мисгярли подчеркнул, что даже при наличии залога существуют облигации, обеспеченные ипотечным кредитом:

"Доход от этого кредитного портфеля служит финансовым источником как для купонных выплат, так и для погашения основного долга. Считаю, что в целом инвестиционные инструменты в страховом секторе достаточно консервативны в глобальном масштабе".