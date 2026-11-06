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    Сахиль Бабаев: Расходы на образование и науку увеличатся на 1 млрд манатов к 2027 году

    Наука и образование
    • 06 ноября, 2026
    • 12:35
    Сахиль Бабаев: Расходы на образование и науку увеличатся на 1 млрд манатов к 2027 году

    В Азербайджане расходы на образование и науку в 2027 году запланированы на уровне 5,4 млрд манатов, что составит 12,6% расходов государственного бюджета.

    Как сообщает Report об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

    По словам министра, по сравнению с 2025 годом финансирование этой сферы вырастет на 538 млн манатов (или 11,2%), а за период с 2023 по 2027 год прирост достигнет 1 млрд манатов.

    Министр отметил, что суммарные расходы на образование и науку составят 3,8% ВВП страны.

    "Этот показатель превышает среднемировой уровень в 3,6%. В целом по миру расходы на образование варьируются в пределах от 3% до 5% ВВП. Азербайджан сейчас находится на уровне среднего бенчмарка, и наша политика продолжит быть направленной на устойчивое увеличение финансирования образования и науки", - подчеркнул С. Бабаев.

    Сахиль Бабаев Расходы на образование Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Sahil Babayev: Təhsil və elm xərcləri ÜMD-in 3,8 %-ə bərabərdir
    Minister: Education, science spending amounts to 3.8% of Azerbaijan's GDP
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