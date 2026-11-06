Сахиль Бабаев: Расходы на образование и науку увеличатся на 1 млрд манатов к 2027 году

В Азербайджане расходы на образование и науку в 2027 году запланированы на уровне 5,4 млрд манатов, что составит 12,6% расходов государственного бюджета.

Как сообщает Report об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По словам министра, по сравнению с 2025 годом финансирование этой сферы вырастет на 538 млн манатов (или 11,2%), а за период с 2023 по 2027 год прирост достигнет 1 млрд манатов.

Министр отметил, что суммарные расходы на образование и науку составят 3,8% ВВП страны.

"Этот показатель превышает среднемировой уровень в 3,6%. В целом по миру расходы на образование варьируются в пределах от 3% до 5% ВВП. Азербайджан сейчас находится на уровне среднего бенчмарка, и наша политика продолжит быть направленной на устойчивое увеличение финансирования образования и науки", - подчеркнул С. Бабаев.