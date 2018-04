Эксперт по Южному Кавказу выступила с лекцией "Ответ ЕС на конфликты в широкой Европе"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Старший сотрудник Атлантического Совета, эксперт по Южному Кавказу Сабина Фрейзер выступила с лекцией в Университете Хазар на тему "Ответ Евросоюза на конфликты в широкой Европе" (The EU's response to conflicts in wider Europe").

Как сообщает Report, в своей лекции С. Фрейзер коснулась конфликтов в регионе Восточного Партнерства ЕС. Она отметила, что количество конфликтов продолжает возрастать, недавно еще один возник в Украине.

Эксперт отметила, что многие конфликты имеют общности, так как они возникли в 1990-х годах в результате развала СССР и Югославии. Кроме того, С. Фрейзер добавила, что эти конфликты возникли в результате требований национальных групп на право самоопределения и сопровождались этническими чистками.

Говоря о конфликтах в постсоветском пространстве, С.Фрайзер отметила, что они характеризуются тем, что они оказались в замороженном состоянии.

В конце лекции С.Фрайзер ответила на вопросы студентов и профессоров Университета "Хазар".