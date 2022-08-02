Начинается прием в группы дошкольной подготовки

5 августа стартует процесс онлайн регистрации в группы дошкольной подготовки при государственных общеобразовательных учебных заведениях на 2022-2023 учебный год.

5 августа стартует процесс онлайн регистрации в группы дошкольной подготовки при государственных общеобразовательных учебных заведениях на 2022-2023 учебный год.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Процесс приема в дошкольные группы будет проводиться по электронной системе через www.mektebeqebul.edu.az.

Процесс размещения электронного запроса по выбору школы для дошкольных групп начинается с 8 августа по азербайджанскому сектору и с 11 августа - по секторам, в которых обучение ведется на других языках.

Отметим, что процесс регистрации завершится 14 сентября 2022 года.