С 17 января Азербайджане похолодает на 5-8°

В Азербайджане с полудня 17 января до 22 января вновь ожидаются дожди, местами мокрый снег, а в горных и предгорных районах – снег.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что в отдельных местах осадки могут усилиться. В некоторых регионах усилится северо-западный ветер.

По словам Аббасовой, в этот период в Баку и на Абшеронском полуострове также ожидаются дожди, которые могут смениться мокрым снегом.

"Температура воздуха в стране постепенно снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями, минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит 0-2° тепла, в предгорных районах - до 3°, в горных районах - 5-10°, а в высокогорных районах - 15-20° мороза. В горах и предгорных районах на некоторых дорогах ожидается гололед", - сказала она.