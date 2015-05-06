​Ректор: В БСУ откроются новые специальности

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете в этом году запланировано увеличение плана приема по различным специальностям. Об этом заявил Report ректор БСУ, профессор Асиф Гаджиев.

По его словам, в университете будет увеличено число студентов, принимаемых как в азербайджанский, так и в русский сектор. А.Гаджиев отметил, что в 2015 году в БСУ планируется открытие новых специальностей: "Мы уже выдвинули наши предложения в связи с этим".

Ректор отметил, что комплекс "Школа-лицей" БСУ был полностью отремонтирован в прошлом году: "Что касается строительства нового здания, корпуса для университета, пока этого нет в планах. В будущем планируется строительство студенческих городков для государственных университетов. Надеемся, что и наш университет будет размещен в одном из этих городков".

А.Гаджиев заявил, что сейчас в БСУ идет подготовка к весенней экзаменационной сессии: "В нашем университете на экзаменах принимают участие и родители. Можно сказать, что без участия родителей не проходит ни один экзамен. В то же время, студенты БСУ активно участвуют в организационных вопросах. Они также имеют возможность контролировать экзамены. Чтобы избежать случаев злоупотребления во время экзаменов, создан специальный штаб. Студенты обращаются как в штаб, так и к ректору. Обращения рассматриваются на месте. Мы всеми силами стараемся избежать негативных случаев во время экзаменов".