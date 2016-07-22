Ректор Эльмар Гасымов встретился с абитуриентом, набравшим 700 баллов и выбравшим БВШН

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с одним из абитуриентов, показавших самый максимальный результат - 700 баллов на вступительном экзамене ГКПС, проведенном по I группе специальностей, Надиром Фаиг оглу Султанлы.

Как сообщает Report, он сердечно поздравил его с достижением такого результата.

Отмечая, что интеллектуальная и образованная молодежь Азербайджана является гордостью всей страны, ректор подчеркнул незаменимую роль родителей и учителей в успехах их чад. Рассказывая о БВШН, Э.Гасымов отметил, что в частности абитуриенты, набравшие высокие баллы, больше предпочтения отдают БВШН. Обращаясь к Надиру Султанлы, ректор поддержал его выбор и подчеркнул правильность этого выбора. Э.Гасымов пожелал ему успехов в дальнейшей учебе.

Мать абитуриента - Шахла Султанлы сказала, что БВШН всегда была лидером среди остальных вузов Азербайджана, отличаясь своей системой образования и репутацией. Родитель, выразив чувство радости по поводу того, что ее сын выбрал именно эту Высшую школу, поблагодарила ректора за теплый прием и поздравления.

Затем ректор продемонстрировал абитуриенту и родителю макет нового кампуса БВШН и стенд с именами и фотографиями президентских стипендиатов БВШН.