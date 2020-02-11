Сохранит ли новый депутат должность ректора?

Взявший отпуск из-за парламентских выборов и избранный депутатом Милли Меджлиса ректор Азербайджанского института теологии Джейхун Мамедов вышел на работу с сегодняшнего дня.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Институте.

Было отмечено, что отпуск ректора завершился сегодня, и он находится на рабочем месте.

Что касается того, останется ли Дж.Мамедов на должности ректора института после начала деятельности как депутат, было отмечено, что информация об этом будет дана в ближайшие дни.

Отметим, что выдвинувший кандидатуру от правящей партии "Ени Азербайджан" Дж.Мамедов был избран в парламент 62,7% голосов от Джабраил-Губадлинского избирательного округа № 120.

До парламентских выборов 2015 года ректоры вузов, избранные депутатами Милли Меджлиса, могли параллельно оставаться на прежней должности. После выборов, состоявшихся в том году, был положен конец опыту, когда одно и то же лицо могло быть ректором и депутатом одновременно.