​Ректор БВШН принял участие в Евразийском Международном Саммите Высшего Образования

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял участие в Евразийском Международном Саммите Высшего Образования, проведенном Объединением Университетов Евразии (EURAS) в Стамбуле. Как сообщает Report, на панели саммита "Интернационализация высших учебных заведений в тюркском мире" ректор Эльмар Гасымов выступил с докладом на тему "Интернационализация высшего образования в Азербайджане".

В рамках визита Эльмар Гасымов провел ряд важных встреч. Одна из этих встреч состоялась с ректором Технического Университета Йылдыз профессором Исмаилом Юксеком, во время которой были обсуждены вопросы организации между двумя вузами совместной подготовки специалистов по специальности "Инженер-электрик и электроника". Об этом между сторонами была достигнута предварительная договоренность. На встрече также был обсужден вопрос визита в апреле в Баку делегации Технического Университета Йылдыз во главе с его ректором.

Эльмар Гасымов в рамках визита также встретился с представителями ряда структур – Европейского Центра Студенческих Служб, DAAD, Study in Turkey, Study Portal и Организаций выпускников, принявших участие в выставке. Эти учреждения специализируются на агитации образования иностранных студентов в различных странах. С представителями этих учреждений были обсуждены возможности обмена студентами.

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов и Президент Объединения Университетов Евразии (EURAS), ректор Стамбульского Университета Айдын профессор Мустафа Айдын обсудили перспективы развития сотрудничества с вузами в рамках EURAS и в различных научно-исследовательских направлениях.

Отметим, что цель проведения Евразийского Международного Саммита Высшего Образования, организованного Объединением Университетов Евразии, - создать узы сотрудничества по научно-техническим, экономическим и культурным направлениям между различными университетами, функционирующими в регионах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Тихого океана, а также провести обсуждения и обмен мнениями по вопросам расширения существующих связей сотрудничества.