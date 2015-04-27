​Региональный директор British Council по Европе посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Региональный директор British Council по Европе Майкл Берд посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и встретился с ректором и преподавательски м коллективом Центра английского языка и гуманитарных дисциплин Высшей Школы. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на встрече приняли участие директор British Council по Азербайджану Элизабет Вайт и другие представители организации.

В рамках встречи ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их повторным пребыванием в Высшей Школе. Подчеркивая, что сотрудничество между БВШН и British Council находятся на высоком уровне, ректор рассказал о будущих перспективах его развития.

В свою очередь, господин Майкл Берд выразил удовлетворение от сотрудничества, реализуемого в рамках разных учебных и образовательных проектов между British Council и БВШН. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии данного сотрудничества.

На встрече также были обсуждены будущие возможности двустороннего сотрудничества и проведен обмен мнениями по вопросам взаимного интереса.