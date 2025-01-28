Разрабатываются предварительные карты очагов землетрясений в Нижнекуринской впадине

Проводится исследование связи очагов землетрясений с тектоническими разломами и разрабатываются предварительные карты (Каспийское море и прикаспийские территории) в районе Нижнекуринской впадины.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о научной и научно-организационной деятельности Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) за 2024 год.
Генеральный директор центра, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли отметил, что в отчетном году совместно с некоторыми зарубежными университетами были разработаны новые подходы к расчету сейсмической опасности для территории Азербайджана.
"Также были проведены презентация и обсуждение "Карты сейсмической опасности территории Азербайджана", - сказал он.