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Разрабатываются предварительные карты очагов землетрясений в Нижнекуринской впадине

Разрабатываются предварительные карты очагов землетрясений в Нижнекуринской впадине Проводится исследование связи очагов землетрясений с тектоническими разломами и разрабатываются предварительные карты (Каспийское море и прикаспийские территории) в районе Нижнекуринской впадины.
Наука и образование
28 января 2025 г. 12:30
Разрабатываются предварительные карты очагов землетрясений в Нижнекуринской впадине

Проводится исследование связи очагов землетрясений с тектоническими разломами и разрабатываются предварительные карты (Каспийское море и прикаспийские территории) в районе Нижнекуринской впадины.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о научной и научно-организационной деятельности Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) за 2024 год.

Генеральный директор центра, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли отметил, что в отчетном году совместно с некоторыми зарубежными университетами были разработаны новые подходы к расчету сейсмической опасности для территории Азербайджана.

"Также были проведены презентация и обсуждение "Карты сейсмической опасности территории Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aşağı Kür çökəkliyində zəlzələ ocaqlarının ilkin xəritələri hazırlanır

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