Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

Ракета-носитель New Glenn основанной американским миллиардером Джеффом Безосом компании Blue Origin вывела 13 ноября в космос пару зондов ESCAPADE, разработанных планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса.

Как передает Report, трансляция запуска велась на сайте компании.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 15:55 по местному времени (00:55 по бакинскому времени). Спустя 34 минуты компания подтвердила отделение спутников от корабля в направлении к Марсу. Как ожидается, зонды прибудут на орбиту планеты в сентябре 2027 года.

Изначально пуск был запланирован на 9 ноября, однако дважды переносился из-за погодных условий и повышенной солнечной активности.

Этот старт стал вторым для ракеты New Glenn, потенциально способной составить конкуренцию ракетам компании SpaceX Илона Маска. Первый тестовый запуск New Glenn состоялся в январе 2025 года, тогда ракета-носитель вышла на намеченную орбиту, однако Blue Origin не удалось вернуть первую ступень на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане, названную в честь матери Безоса. В этот раз компания справилась с задачей.