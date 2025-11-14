İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    "New Glenn" raketi Marsın maqnitosferini öyrənmək üçün iki zond göndərib

    Elm və təhsil
    • 14 noyabr, 2025
    • 03:37
    New Glenn raketi Marsın maqnitosferini öyrənmək üçün iki zond göndərib

    Amerika milyarderi Ceff Bezosun təsis etdiyi "Blue Origin" şirkətinin "New Glenn" raket daşıyıcısı kosmosa iki ESCACADE zond göndərib. Zondlar ABŞ planetşünasları tərəfindən Marsın maqnit qabığının xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün hazırlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, buraxılış şirkətin veb saytında canlı yayımlanıb.

    Buraxılış Florida ştatının Kanaveral burnundan yerli vaxtla saat 15:55-də (Bakı vaxtı ilə saat 00:55) baş tutub. Otuz dörd dəqiqə sonra şirkət peyklərin Marsa doğru gedən kosmik gəmidən ayrıldığını təsdiqləyib. Zondların 2027-ci ilin sentyabrında planetin ətrafındakı orbitə çıxması gözlənilir.

    Buraxılış əvvəlcə noyabrın 9-da planlaşdırılırdı, lakin hava şəraiti və artan günəş aktivliyi səbəbindən iki dəfə təxirə salınıb.

    Bu, potensial olaraq İlon Maskın "SpaceX" şirkətinin raketləri ilə rəqabət apara biləcək "New Glenn" raketinin ikinci buraxılışı idi. "New Glenn"in ilk sınaq buraxılışı 2025-ci ilin yanvarında, raket nəzərdə tutulan orbitə çatdıqda baş tutdu. Lakin "Blue Origin" ilk mərhələni Atlantik okeanında Bezosun anasının adını daşıyan "Jacklyn" üzən platformasına qaytara bilməyib. Şirkət bu dəfə buna nail olub.

    Mars ABŞ planetşünasları "New Glenn" raketi
    Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

    Son xəbərlər

    03:37

    "New Glenn" raketi Marsın maqnitosferini öyrənmək üçün iki zond göndərib

    Elm və təhsil
    03:09
    Foto

    Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya verib

    Futbol
    02:48

    Ermənistanda müxalif bloqerlər iki ay müddətinə həbs edilib

    Region
    02:29
    Video

    Ərdoğan təyyarə qəzasında həlak olan hərbçinin atasına başsağlığı verib

    Region
    01:58

    Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıb

    Region
    01:42

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    00:52

    Gürcüstan XİN: Brüssel vizanı dayandırsa, məsuliyyət onların üzərinə düşəcək

    Region
    00:32

    "Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti