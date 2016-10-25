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    Рабочая группа минобразования находится в регионах в связи с очередной диагностической оценкой

    Количество педагогов, которые получат надбавку к зарплате, достигнет 100 тыс. человек

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Рабочая группа минобразования находится в регионах в связи с предусмотренной в следующем месяце в 26-ти районах Азербайджана очередной диагностической оценкой педагогов".

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

    По его словам, педагогам регионов, в которых пройдет диагностическая оценка, объясняется процедура: "Естественно, при объяснении процесса будет также учитываться опыт прежних лет".

    Дж.Байрамов сказал, что согласно прогнозам, после очередной диагностической оценки количество педагогов, которые получат надбавку к зарплате, достигнет 100 тыс. человек. 

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