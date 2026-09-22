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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Семь школ Баку перейдут на дистанционное обучение из-за "Формулы 1"

    Наука и образование
    • 22 сентября, 2026
    • 11:14
    Семь школ Баку перейдут на дистанционное обучение из-за Формулы 1

    Семь школ в центре Баку перейдут на дистанционное обучение в связи с ограничениями движения транспорта во время Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, онлайн-занятия будут проводиться с 22 по 26 сентября 2026 года.

    Дистанционный формат вводится в следующих учебных заведениях:

    • лицее №6 имени Тофига Исмайлова;
    • полной средней школе №7 имени Мамеда Рагима
    • полной средней школе №8 имени Керима Керимова;
    • полной средней школе №23 имени Тахира Гасанова;
    • Классической гимназии №160;
    • лицее №132–134;
    • Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева.

    Решение принято с учетом ограничения движения транспорта с 22 по 27 сентября на проспектах и улицах, входящих в зону Бакинской городской трассы.

    Гран-при Азербайджана Формулы-1 Формула-1
    "Formula 1"ə görə Bakıda bəzi məktəblər distant təhsilə keçib

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