Семь школ Баку перейдут на дистанционное обучение из-за "Формулы 1"
Наука и образование
- 22 сентября, 2026
- 11:14
Семь школ в центре Баку перейдут на дистанционное обучение в связи с ограничениями движения транспорта во время Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, онлайн-занятия будут проводиться с 22 по 26 сентября 2026 года.
Дистанционный формат вводится в следующих учебных заведениях:
- лицее №6 имени Тофига Исмайлова;
- полной средней школе №7 имени Мамеда Рагима
- полной средней школе №8 имени Керима Керимова;
- полной средней школе №23 имени Тахира Гасанова;
- Классической гимназии №160;
- лицее №132–134;
- Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева.
Решение принято с учетом ограничения движения транспорта с 22 по 27 сентября на проспектах и улицах, входящих в зону Бакинской городской трассы.
Последние новости
21:22
В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светомЭнергетика
21:17
Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 разаЭнергетика
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный КипрВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещанииВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17