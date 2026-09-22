Семь школ Баку перейдут на дистанционное обучение из-за "Формулы 1"

Семь школ в центре Баку перейдут на дистанционное обучение в связи с ограничениями движения транспорта во время Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, онлайн-занятия будут проводиться с 22 по 26 сентября 2026 года.

Дистанционный формат вводится в следующих учебных заведениях:

лицее №6 имени Тофига Исмайлова;

полной средней школе №7 имени Мамеда Рагима

полной средней школе №8 имени Керима Керимова;

полной средней школе №23 имени Тахира Гасанова;

Классической гимназии №160;

лицее №132–134;

Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева.

Решение принято с учетом ограничения движения транспорта с 22 по 27 сентября на проспектах и улицах, входящих в зону Бакинской городской трассы.