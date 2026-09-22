"Formula 1"ə görə Bakıda bəzi məktəblər distant təhsilə keçib
- 22 sentyabr, 2026
- 10:50
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı Şəhər Halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinin 2026-cı il 22-27 sentyabr tarixlərində məhdudlaşdırılacağını nəzərə alaraq, 7 ümumi təhsil müəssisələrində tədris distant (məsafədən) formada təşkil ediləcək.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.
Bildirilib ki, Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli lisey, Məmməd Rahim adına 7 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, 160 nömrəli Klassik Gimnaziya, 132-134 nömrəli lisey və İlyas Əfəndiyev adına Elitar gimnaziyada 22-26 sentyabr 2026-cı il tarixlərində tədris distant (məsafədən) formada təşkil olunacaq.