Проходит общее собрание Национальной академии наук Азербайджана

В здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана проходит общее собрание НАНА.

В здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана проходит общее собрание НАНА.

Как сообщает Report, в собрании участвуют заместитель заведующего отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Нигяр Гаджиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, члены Президиума НАНА, ректоры высших учебных заведений и другие гости.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли довел до сведения участников вопросы повестки дня заседания.

Затем он выступил с докладом на тему "Процессы обновления в НАНА: от структурных реформ к реорганизации научных исследований, электронного движения и представлению в международных научных учреждениях".