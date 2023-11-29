Проходит общее собрание Национальной академии наук Азербайджана

В здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана проходит общее собрание НАНА.
Как сообщает Report, в собрании участвуют заместитель заведующего отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Нигяр Гаджиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, члены Президиума НАНА, ректоры высших учебных заведений и другие гости.
Президент НАНА академик Иса Габиббейли довел до сведения участников вопросы повестки дня заседания.
Затем он выступил с докладом на тему "Процессы обновления в НАНА: от структурных реформ к реорганизации научных исследований, электронного движения и представлению в международных научных учреждениях".