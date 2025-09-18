Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Программа развития Азада Мирзаджанзаде начала прием заявок на третью волну

    Наука и образование
    • 18 сентября, 2025
    • 12:02
    Программа развития Азада Мирзаджанзаде объявила о начале приема заявок на участие в третьей волне. 

    Как сообщает Report, программа – уникальная инициатива, направленная на развитие лидерских навыков, инновационного мышления и проектного подхода у активных граждан страны. 

    Программа объединяет талантливых студентов и специалистов со всей страны, предоставляя им возможность пройти интенсивное обучение, поработать над собственными проектами и получить экспертную поддержку от ведущих наставников и практиков.

    По итогам первых двух волн 16 победителей с различных уголков страны уже реализовали или продолжают реализовывать свои проекты как в бизнесе, так и в общественном секторе. Эти инициативы вносят вклад в будущее страны и охватывают самые разные сферы: креативные индустрии, цифровизацию, образование, экономическую поддержку различных слоев населения, социальное благополучие и многое другое.

    Победителей третьей волны ждет финансовая поддержка проектов - до 5000 манат, а также организационная поддержка. 

    Все участники получат возможность принять участие в практико-ориентированных семинарах и тренингах по лидерству, эмоциональному интеллекту, коммуникациям, инновационному и критическому мышлению, креативности и управлению проектами. Также их ждет отработка навыков работы над реальными инициативами - как в командах, так и индивидуально - с акцентом на общественную ценность, эффективность и устойчивость, наставничество от ведущих экспертов, возможность получить конструктивную обратную связь и взаимодействие с успешными людьми, которые выступят менторами проекта, интенсивная сеть контактов: знакомство с единомышленниками, лидерами мнений и яркими представителями различных индустрий.

    Подать заявку могут граждане Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, активные и инициативные участники общества, готовые развиваться, пробовать новое и продвигать идеи с социальным и экономическим эффектом.

    Заявки принимаются до 25 октября 2025 года.

    Подробности о программе и форма для регистрации доступны по ссылке.

    Azad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramının üçüncü dalğasına qəbul elan olunur

