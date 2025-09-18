Azad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramının üçüncü dalğasına qəbul elan olunur
- 18 sentyabr, 2025
- 11:54
Azad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramının üçüncü dalğasına qəbul elan olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu, liderlik bacarıqlarının, innovativ düşüncə tərzinin və layihə yanaşmasının inkişafına yönəlmiş unikal təşəbbüsdür.
Proqram ölkənin müxtəlif bölgələrindən istedadlı tələbələri və mütəxəssisləri bir araya gətirir, onlara intensiv təlimlərdə iştirak etmək, öz layihələri üzərində işləmək və aparıcı mentorlar və praktiklərdən peşəkar dəstək almaq imkanı yaradır.
İlk iki dalğaların nəticələrinə görə, ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan 16 qalib artıq layihələrini həm biznes, həm də ictimai sektorda uğurla həyata keçirib və ya davam etdirir. Bu təşəbbüslər ölkənin gələcəyinə töhfə verir və müxtəlif sahələri əhatə edir: yaradıcı sənayelər, rəqəmsallaşma, təhsil, müxtəlif sosial qrupların iqtisadi dəstəklənməsi, sosial rifah və digər istiqamətlər.
Üçüncü dalğada qalib layihələr üçün 5000 manata qədər maliyyə dəstəyi, eləcə də təşkilati dəstək, liderlik, emosional zəka, kommunikasiya, innovativ və tənqidi düşüncə, kreativlik və layihələrin idarə olunması üzrə praktik yönümlü seminarlar və təlimlər, real təşəbbüslər üzərində komanda və fərdi formada ictimai dəyər, effektivlik və davamlılığa xüsusi vurğu ilə işləmək bacarığının inkişafı, aparıcı ekspertlərdən mentorluq, konstruktiv rəy almaq və layihə mentorları kimi çıxış edəcək uğurlu şəxslərlə ünsiyyət imkanı, geniş əlaqələr şəbəkəsi: həmfikirlərlə, fikir liderləri və müxtəlif sənayelərin görkəmli nümayəndələri ilə tanışlıq nəzərdə tutulub.
Proqrama 18–35 yaş arası Azərbaycan vətəndaşları, inkişaf etmək, yenilikləri sınamaq və sosial-iqtisadi təsiri olan ideyaları irəli aparmaq istəyən fəal və təşəbbüskar şəxslər müraciət edə bilərlər.
Qeyd edək ki, müraciətlər 2025-ci il oktyabrın 25-dək qəbul olunur.
Proqram haqqında ətraflı məlumat və qeydiyyat forması ilə buradan tanış ola bilərsiniz.