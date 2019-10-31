Баронесса Николсон: Новая программа British Council поможет наладить связи между вузами Азербайджана и Великобритании

Новая образовательная программа British Council сделает систему образования Азербайджана сильнее, поможет молодым азербайджанцам найти работу на международном рынке труда.
Как сообщает Report, об этом заявил торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон на форуме по случаю начала программы "Повышение возможности трудоустройства выпускников".
"Считаю, что программа по оказанию помощи азербайджанским студентам в вопросе поиске работы положит начало стратегическому партнерству в этом направлении", - заявила баронесса.
"Программа поможет сделать систему образования в республику более сильной, наладить отношения между вузами Великобритании и Азербайджаном, найти работу молодым азербайджанцам на международном рынке труда, что станет залогом развития республики. Это большая возможность для молодых людей", - подчеркнула Э.Николсон.
Отметим, что British Council проводит подобный форум впервые, он позволит собрать вместе политиков, выпускников и исследователей из Азербайджана и Великобритании.
Этот стратегический форум является новой программой British Council в сфере занятости, реализуемой в Азербайджане. Целью форума является развитие навыков выпускников высших учебных заведений по их найму, а также стимулирование их работы на местном и глобальном уровнях.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости