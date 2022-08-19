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Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения

Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения Сегодня состоялось заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Наука и образование
19 августа 2022 г. 15:24
Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения

Сегодня состоялось заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщил вице-президент НАНА Иса Габиббейли.

По его словам, на заседании были обсуждены вопросы, вытекающие из указа президента Ильхама Алиева о совершенствовании управления в системе науки и образования:

"На встрече были обсуждены стоящие перед НАНА задачи, вопросы реструктуризации и регулирования деятельности НАНА. Также были озвучены рекомендации. Собравшиеся коснулись и вопроса разработки нового устава. Основные направления уже обсуждены с членами Президиума. В сентябре первоначальный вариант нового устава будет обсужден на заседании Уставной комиссии".

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