Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения

Сегодня состоялось заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Сегодня состоялось заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщил вице-президент НАНА Иса Габиббейли.

По его словам, на заседании были обсуждены вопросы, вытекающие из указа президента Ильхама Алиева о совершенствовании управления в системе науки и образования:

"На встрече были обсуждены стоящие перед НАНА задачи, вопросы реструктуризации и регулирования деятельности НАНА. Также были озвучены рекомендации. Собравшиеся коснулись и вопроса разработки нового устава. Основные направления уже обсуждены с членами Президиума. В сентябре первоначальный вариант нового устава будет обсужден на заседании Уставной комиссии".