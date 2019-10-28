Президент НАНА Рамиз Мехтиев встретился с вице-президентом Российской академии наук

В Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялась встреча президента НАНА, академика Рамиза Мехтиева с вице-президентом Российской академии наук (РАН), академиком Талией Хабриевой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НАНА, поприветствовав гостью, академик Рамиз Мехтиев отметил, что между двумя странами существуют прочные дружеские связи, которые основаны на высоком доверии и личной дружбе глав государств – президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Академик сообщил, что и между научными структурами двух стран сложились и успешно развиваются тесные партнерские взаимоотношения, основанные на соглашениях о научном сотрудничестве, подписанных в 2005 и 2019 годах. Говоря о значимости соглашения о научно-техническом сотрудничестве, подписанного в мае текущего года, академик отметил, что в вышеуказанном документе нашли свое отражение такие вопросы, как разработка и осуществление совместных научных проектов по приоритетным направлениям развития науки и технологий, обмен опытом и информацией, подготовка высокоспециализированных кадров, координирование научных исследований, организация совместных научных мероприятий и т.д., и подчеркнул, что в настоящее время все эти работы успешно выполняются.

Также руководитель НАНА рассказал о прочих соглашениях, подписанных между Академией и различными научными и образовательными учреждениями России, и важных результатах, которые были достигнуты в ходе их реализации. Академик отметил, что только за последние 4 года были заключены около 50-ти соглашений, охватывающих различные направления науки, в основном естественные и технические, и добавил, что в рамках сотрудничества приоритетными направлениями являются такие сферы науки, как изучение минеральных ресурсов, биоразнообразия и экологических проблем Каспийского моря, молекулярная биология, медицина и фармакология, физиология, нефтехимия, информационные технологии, нанотехнологии, космические исследования, литературоведение, история, археология, этнография и т.д.

Академик подчеркнул, что тесные связи ученых НАНА с коллегами из Института геологии и Института физики Земли РАН, Российского государственного университета нефти и газа дают плодотворные результаты. Говоря о деятельности отечественных ученых в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна), академик Рамиз Мехтиев сообщил, что ежегодно ученые и молодые специалисты НАНА проводят в вышеуказанном учреждении краткосрочные и долгосрочные исследования.

Говоря о давних традициях дружбы и партнерства между Азербайджаном и Россией, а также субъектами Российской Федерации, в частности Республикой Татарстан, ученый выразил уверенность, что эти традиции будут укрепляться и в дальнейшем.

Поблагодарив руководителя НАНА за радушный прием, вице-президент РАН, академик Талия Хабриева поздравила академика Рамиза Мехтиева с его избранием на пост президента НАНА и вручила ученому поздравительный адрес президента Российской академии наук, академика Александра Сергеева. Вице-президент РАН выразила уверенность в том, что научное сотрудничество между двумя странами и впредь будет развиваться, а приход к руководству НАНА столь опытного государственного деятеля и видного ученого придаст этому развитию особый стимул.

Рассказав о проекте «Каспийский диалог», академик Талия Хабриева отметила, что данный проект окажет влияние на организацию совместных исследований не только в сфере экономики, экологии, энергетики и этнических миграций, но и в области гуманитарных наук: литературы, искусствоведения, этнографии, философии, археологии и т.д.

От имени руководства Российской академии наук академик Талия Хабриева пригласила академика Рамиза Мехтиева посетить Москву. Предложение было с благодарностью принято.

На встрече также приняли участие вице-президенты НАНА, академики Иса Габиббейли и Ибрагим Гулиев, директор Института правовых исследований и региональной интеграции Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова, профессор Рашад Курбанов, начальник Управления международных связей аппарата Президиума НАНА, доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева и начальник Управления по печати и информации аппарата Президиума НАНА Зульфугар Фарзалиев.